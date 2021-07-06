70 طنًّا من المواد الغذائية شهريًّا من قطر إلى الجيش اللبناني

أعلنت دولة قطر عن دعم الجيش اللبناني بـ70 طنًّا من المواد الغذائية شهريًّا لمدة عام، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إلى لبنان.يأتي هذا الإعلان في إطار مساعي دولة قطر الثابتة للمساعدة في حلحلة الأزمة السياسية في لبنان، والتزامها الثابت بدعم لبنان والوقوف إلى جانب الشعب اللبناني، بالإضافة إلى إيمانها الراسخ بأهمية وضرورة العمل العربي المشترك.وجدد الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، دعوة دولة قطر لجميع الأطراف اللبنانية إلى "تغليب المصلحة الوطنية والإسراع في تشكيل حكومة جديدة من أجل إرساء الاستقرار في لبنان".