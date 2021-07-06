في منطقة خان العسكر في طرابلس...اقتربوا من منزله وبدأوا بإطلاق النار!

أقدم مجهولون داخل سيارة على إطلاق النار باتجاه منزل المدعو "ع.ب" في منطقة خان العسكر في طرابلس.



وقد تمت إصابة المنزل بأضرار مادية من دون وقوع إصابات، ثمّ فرّت السيارة إلى جهة مجهولة.



وحضرت دورية من الجيش إلى المكان فيما العمل جارٍ على تعقب مطلقي النار والسيارة.