لبنان

وزير الخارجية القطرية لا يحمل معه أيّة مبادرة للحل

Lebanon 24
06-07-2021 | 17:03
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علمت "السياسة" الكويتية من أوساط ديبلوماسية عربية في بيروت، أن "الوساطة القطرية المستجدة في ما يتصل بالأزمة الحكومية، تأتي استكمالاً لمساعي الدوحة من أجل إصلاح ذات البين بين القيادات اللبنانية، وبما يساعد على إزالة العقبات من أمام ولادة الحكومة"، مشيرة إلى أن "وزير الخارجية القطرية لا يحمل معه إلى بيروت أي مبادرة للحل، وإنما سيعمل من أجل تقريب المسافات، أملاً بالإسراع في التأليف، وهو سيكون واضحاً بأن بلاده مستعدة لتقديم كل دعم للبنان، في حال جرى التوافق على تشكيل حكومة في أقرب وقت، لأن وضع لبنان بالغ الخطورة، ولا يمكن الانتظار أكثر من ذلك".
المصدر: السياسة الكويتية
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