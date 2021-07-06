لبنان

"المستقبل": العهد لم يتنازل عن شروطه واعتذار الحريري وارد

Lebanon 24
06-07-2021 | 17:08
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أكدت مصادر قيادية في "تيار المستقبل" لـ"السياسة" الكويتية أن "اجتماع الكتلة اليوم، سيحدّد مسار الأمور على الصعيد الحكومي"، مشيرة إلى أن "الرئيس الحريري وضع كل الاحتمالات على الطاولة بما فيها الاعتذار".
وأضافت: "لا معطيات استجدّت تسمح بإمكانية إحداث خرق في جدار التشكيل، لأن فريق العهد لم يتراجع عن مطالبه وفي مقدمها اشتراط حصوله على الثلث المعطل، وهذا أمر لا يمكن أن يسهل عملية التأليف".
المصدر: السياسة الكويتية
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