لبنان

زيارة وزير الخارجية القطري تترافق مع توجيه رسائل تحذيرية

Lebanon 24
06-07-2021 | 17:26
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قالت أوساط سياسية أن "زيارة وزير الخارجية القطري، لا تخرج عن دائرة توجيه رسائل تحذيرية من أن هناك اتفاقات دولية حاسمة بأن لا مساعدات للبنان دون حكومة جديدة تتولى الإصلاحات، وأن رهان البعض على سياسة العضّ على الأصابع لن تأتي أكلها".
وأشارت عبر "العرب" إلى أن "قطر لا تملك القدرة على تقديم حلول للبنان باستثناء الأموال، وحتى هذه المسألة ليست عمليا بيدها حيث أنها بحاجة لضوء أخضر من المجتمع الدولي، وأن أقصى ما يمكن أن يثيره المسؤول القطري هو ضرورة التنازل من أجل تسوية حكومية ترضي الأقطاب الدولية".
المصدر: العرب اللندنية
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