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لبنان
البطريرك الراعي يزور بعبدا في اليومين المقبلين
Lebanon 24
06-07-2021
|
17:52
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علمت "اللواء" أن "البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي يزور رئيس الجمهورية في اليومين المقبلين بعيد عودته من الفاتيكان حيث شارك في يوم الصلاة والتأمل من أجل لبنان".
المصدر:
اللواء
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