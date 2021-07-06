البطريرك الراعي يزور بعبدا في اليومين المقبلين

علمت "اللواء" أن "البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي يزور رئيس الجمهورية في اليومين المقبلين بعيد عودته من الفاتيكان حيث شارك في يوم الصلاة والتأمل من أجل لبنان".