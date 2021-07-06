لبنان

البطريرك الراعي يزور بعبدا في اليومين المقبلين

Lebanon 24
06-07-2021 | 17:52
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علمت "اللواء" أن "البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي يزور رئيس الجمهورية في اليومين المقبلين بعيد عودته من الفاتيكان حيث شارك في يوم الصلاة والتأمل من أجل لبنان".
المصدر: اللواء
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الراعي

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