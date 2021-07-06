اجتماعات للحريري لتحديد خطوته المقبلة

يُرتقب ان تكون للرئيس المكلف سعد الحريري اجتماعات مفترضة بنواب كتلة "المستقبل" وبرؤساء الحكومات السابقين، وبلقاء آخر مع الرئيس نبيه بري، ليحدّد طبيعة خطوته المقبلة سواء حمل تركيبة حكومية جديدة الى رئيس الجمهورية ميشال عون او الاعتذار عن مهمّة التكليف والاتفاق على البديل".