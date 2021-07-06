لبنان

رسائل نصية

Lebanon 24
06-07-2021 | 18:24
A-
A+
Doc-P-840318-637612180736533657.jpeg
Doc-P-840318-637612180736533657.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بدأت المصارف بإرسال رسائل نصيّة لأصحاب الودائع المصرفية، وسط مخاوف من التوقيع على تعهدات خارج إطار التعميم أو عقد فتح الحساب الأصلي، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
مواضيع ذات صلة
زين العمر يوجه رسالة إلى الشعب اللبناني
lebanon 24
07/07/2021 08:56:20 Lebanon 24 Lebanon 24
رسالة مؤثرة من راموس إلى توني كروس
lebanon 24
07/07/2021 08:56:20 Lebanon 24 Lebanon 24
راموس يوجه رسالة مؤثرة إلى توني كروس.. ماذا قال له؟
lebanon 24
07/07/2021 08:56:20 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد عام من وفاتها.. رسالة صوتية لهذه الفنانة تُنشر لأول مرة (فيديو)
lebanon 24
07/07/2021 08:56:20 Lebanon 24 Lebanon 24

رسالة

مصرف

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:30 | 2021-07-07
01:45 | 2021-07-07
01:28 | 2021-07-07
01:18 | 2021-07-07
01:00 | 2021-07-07
00:30 | 2021-07-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website