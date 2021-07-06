رسائل نصية

بدأت المصارف بإرسال رسائل نصيّة لأصحاب الودائع المصرفية، وسط مخاوف من التوقيع على تعهدات خارج إطار التعميم أو عقد فتح الحساب الأصلي، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".