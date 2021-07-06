لبنان

مساعدة بيروتية

Lebanon 24
06-07-2021 | 21:11
A-
A+
Doc-P-840328-637612315648282203.jpg
Doc-P-840328-637612315648282203.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وزير مسيحي سابق ساهم من دون ضجيج في تأمين مساعدة مالية لجمعية بيروتية تنشط سياسياً.
(النهار)
مواضيع ذات صلة
وزير دفاع العدو الإسرائيلي: مستعدون للمساعدة لعودة لبنان للازدهار من جديد
lebanon 24
07/07/2021 12:35:05 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي يتحدث عن لبنان وأزمته: "مستعدون لمساعدته"
lebanon 24
07/07/2021 12:35:05 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الصحة: وضعت فخامة الرئيس في أجواء زيارتي الى تركيا واستعدادها لمساعدة لبنان على تأمين أدوية الامراض المستعصية والمزمنة غير المتوافرة في لبنان
lebanon 24
07/07/2021 12:35:05 Lebanon 24 Lebanon 24
فضيحة تطال وزيرا.. وضع حميم وصور خادشة مع مساعدته! (صور)
lebanon 24
07/07/2021 12:35:05 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير

مساعدة

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:35 | 2021-07-07
05:15 | 2021-07-07
05:14 | 2021-07-07
05:12 | 2021-07-07
05:00 | 2021-07-07
04:51 | 2021-07-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website