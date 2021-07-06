لبنان

تجارة المحروقات

Lebanon 24
06-07-2021 | 21:13
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عدد من رجال الاعمال وسماسرة عقارات في الجنوب ينشطون في الاتجار بالمحروقات وتخبئتها في بيوتهم ومحالهم وتوزيعها على اشخاص محظيين.
(النهار)
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تجارة

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