لبنان

إقصاء عن الترشح

Lebanon 24
06-07-2021 | 21:14
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نائب جنوبي تبلغ بطريقة غير مباشرة بأنه لن يكون مرشحاً للانتخابات المقبلة نتيجة اعتراض القواعد الحزبية عليه وعدم تلاقيها معه.
(النهار)
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