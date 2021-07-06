اجتماع يتحول الى مواجهة

تحوّل اجتماع تنسيقي في مكتب وزير الطاقة بين المستشارين في الوزارة حول كيفية إخراج التعويض غير المتوجب المدفوع الى الشركة المتعهدة لسد جنة، الى مواجهة بين ثلاثة مستشارين حيث طلب اثنان من الثالث توقيع تقرير يبرر دفع التعويض غير المتوجب وتحمل مسؤولية الملف نيابة عن مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان.