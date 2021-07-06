لبنان

هل بدأت المعركة الرئاسية؟

Lebanon 24
06-07-2021 | 21:23
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بدأت اوساط في قوى 8 آذار الترويج لشخصيات مارونية لدخول نادي المرشحين الى رئاسة الجمهورية ابرزهم نائب سابق من البقاع الشمالي كان فاز على لائحة "حزب الله".
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