لبنان

عون يستدرج "دوحة 2"

Lebanon 24
06-07-2021 | 23:18
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كتبت "نداء الوطن": لاحظت أوساط ديبلوماسية أنّ رئيس الجمهورية حاول اغتنام فرصة زيارة وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لاستدراج قطر إلى المبادرة واتخاذ "أي خطوة يمكن أن تقوم بها للمساعدة على حل أزمات لبنان الراهنة"، وفق ما قال لضيفه القطري، محمّلا بذلك زيارته "أبعاداً مفتعلة تستدرج مبادرة حكومية ما من الدوحة". وهذا ما عكسه بشكل غير مباشر إعلان مكتب الإعلام في قصر بعبدا عن أنّ عون قدّم أمام آل ثاني "شرحاً للمعطيات التي أدت الى تفاقم الأزمة وتأخير تشكيل الحكومة"، مع توجيهه رسالة إطراء إلى "سمو أمير قطر لما يب
المصدر: نداء الوطن
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