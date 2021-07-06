لهذا السبب ارجئ اجتماع " كتلة المستقبل"

كتبت «الجمهورية»، انّ انشغالات الرئيس المكلف سعد الحريري امس ادّت الى تأجيل الاجتماع الأسبوعي لكتلة «المستقبل» الى اليوم، والذي سينتهي الى بيان قد يحمل جديداً يوحي بآفاق المرحلة المقبلة.