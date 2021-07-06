لبنان

لهذا السبب ارجئ اجتماع " كتلة المستقبل"

Lebanon 24
06-07-2021 | 23:22
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كتبت «الجمهورية»، انّ انشغالات الرئيس المكلف سعد الحريري امس ادّت الى تأجيل الاجتماع الأسبوعي لكتلة «المستقبل» الى اليوم، والذي سينتهي الى بيان قد يحمل جديداً يوحي بآفاق المرحلة المقبلة.
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كتلة المستقبل

سعد الحريري

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