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لبنان
المكيّف في لبنان.. ممنوع
Lebanon 24
07-07-2021
|
06:36
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كتبت زيزي اسطفان في "نداء الوطن": "يقول رياض ساسين المتخصص في الكهرباء أن 5 أمبير يمكنها ان تشغل مكيفاً بقوة 9000 BTU يبرّد غرفة لا تزيد مساحتها عن 16 متراً مربعاً وتشغيل المكيف هذا يستهلك 4,5 امبير ولا يترك لباقي احتياجات المنزل الكهربائية إلا 0,5 امبير. ويرتفع الاستهلاك بالطبع كلما زادت طاقة المكيف. والغرف الكبيرة او الصالونات تحتاج الى مكيف طاقته تتراوح من 18 الى 24 ألف BTU اي ان هذه المكيفات بحاجة الى 10 أو 15 أمبير. هذا إن تحدثنا عن مكيّف واحد في المنزل.؟ فهل تجتمع العائلة كلها وتنام في غرفة واحدة؟ ام يتم تقسيم "البرودات" بالعدل والقسطاس في ما بين افرادها وفق جدول توزيع مدروس لساعات الليل والنهار؟ وإذا احتسبنا قيمة تقريبية لمصروف المكيّف الصغير على التسعيرة التي تعتمدها وزارة الطاقة لشهر حزيران اي 1326ليرة للكيلواط نجد ان مصروفه في الساعة يعادل حوالى 13000 ليرة. فكيف إذا تمت زيادة تعرفة المولدات ورفع سعر الكيلواط؟ حينها تصبح ساعة "البرود" أغلى من ساعات الاساتذة المتعاقدين في المدارس الرسمية من الفئة الرابعة و ما دون...
يؤكد ساسين أن ثمة مكيفات حديثة مزودة بنظام Inverter تستهلك طاقة اقل لا تحتاج لأكثر من 1,2 امبير عند التقليعة لتصل بعدها الى حدود 3,5 فيما المكيفات التقليدية تستهلك الكثير من الطاقة عند التقليعة لكن لحسن الحظ ان الأمر يستمر لجزء من الثانية قبل أن يقرأها الديجونكتور ويفصل أو "يطق".
بعيداً عن الشروحات التقنية نسأل الخبير ما هي المشاكل التي تنتج عن تشغيل المكيفات على المولد غير الكلفة المالية؟ فيقول أنه عند تحميل المولد فوق طاقته تنزل الترددات( frequency) التي يجب ان تكون عادة عند حدود 50 هيرتز الى مستوى 45 هيرتز وهو ما نعرفه كلنا ونشهده يومياً حين " يغصً الموتور". فذلك يشكل خطراً كبيراً على الأنظمة الإلكترونية للمكيفات ولكل جهاز كهربائي يعمل بمحرك مزود بـbobine لأن " الغصة" تتسبب باحتراق البوبين الذي باتت كلفة تصليحه اليوم لا تقل عن 30 دولاراً تدفع بالعملة الصعبة او ما يوازيها. ومن جهة أخرى قد يبادر اصحاب المولدات الى تسريع دوران المولد ما يرفع من الترددات الى ما فوق 52 وهذا بدوره يحمّي الأنظمة الإلكترونية او الكهربائية في البيت ويسبب بإحتراقها. أما مشكلة المشاكل بحسب الاختصاصي الكهربائي رياض ساسين فحين " ينوص" الموتور اي لا ينطفئ بشكل ملائم فتخف الطاقة الكهربائية فيه ثم تختفي حينها يمكن ان يتسبب بأعطال كبيرة في كل الأدوات الكهربائية فنسمع ارتجاج البراد مثلاً او تتعطل اللوحة الإلكترونية في المكيفات وغيرها...
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