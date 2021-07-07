لبنان

فرنسا ترأس المؤتمر الثالث لدعم لبنان

Lebanon 24
07-07-2021 | 05:41
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افادت مراسلة "النهار" في باريس رندة تقي الدين انه على رغم التعطيل ‏القائم في لبنان لخريطة الطريق الفرنسية التي وافق عليها رؤساء الكتل النيابية والاحزاب ‏في لبنان خلال زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى بيروت، شرح مسؤول رفيع ‏لـ"النهار" ما قالته السفيرة الفرنسية آن غريو في لبنان من ان الرئيس الفرنسي سيترأس ‏قبل نهاية تموز الجاري مؤتمر دعم للشعب اللبناني سيحاول جمع المساعدات وهو مؤتمر ‏عبر الفيديو سيكون المؤتمر الثالث لدعم الشعب اللبناني، وتعمل فرنسا على التحضير له. ‏
ويزور لبنان في هذا الاطار المسؤول عن المساعدات الاقتصادية الفرنسي بيار دوكان ‏للنظر في الحاجات الملحة للشعب اللبناني. واهمية هذا المؤتمر انه سيعقد قبل ايام قليلة ‏من الذكرى الاليمة لانفجار المرفأ في بيروت وزيارة ماكرون الى لبنان والتعطيل الذي تبعها ‏واستمر سنة منذ زيارته وهو ما زال وحده يحاول التعبئة من اجل الشعب اللبناني‎.
 
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