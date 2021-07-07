لبنان

عند منتصف الليل.. ألقوا قنبلة قرب المحطة (صور)

Lebanon 24
07-07-2021 | 11:59
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اقدم مجهولون بعد منتصف ليل اليوم على القاء قنبله في ساحة القبة طرابلس بالقرب من محطة للمحروقات وقد سمع دويها في ارجاء المنطقة والجوار.
 
 
 
 
 
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القبة

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