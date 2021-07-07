لبنان

عمّال بلدية طرابلس مستمرّون باعتصامهم.. السيد: يستحقون بطاقة تمويلية تموينية

Lebanon 24
07-07-2021 | 01:28
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نفذ عمال بلدية طرابلس لليوم الرابع على التوالي، اعتصاما احتجاجيا أمام القصر البلدي، مطالبين رئيس البلدية بإعادة النظر في اوضاعهم واعطائهم مستحقاتهم المالية والاستشفائية وبدل الالبسة وغيرها.

من جهته اوضح النقيب شادي السيد ممثلا الاتحاد العمالي العام واتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال: "نحن هنا كنقابيين للوقوف الى جانب عمال بلدية طرابلس لتأييد مطالبهم المستحقة، من بدل نقل وبدل البسة والاستشفاء، فيما ترفض المستشفيات استقبالهم وعائلاتهم، كما هي حال معاملات الدواء التي ترفض في معظمها، إضافة الى ذلك عمد رئيس البلدية الى طرد احد العمال تعسفيا".

وختم بالقول:"عمال البلدية وعمال الاتحاد يستحقون بطاقة تمويلية تموينية، فهل يريدون لهم ان يبحثوا عن طعامهم في مستوعبات النفايات لا سمح الله. نخشى انه ما من حكام يهتمون لأمر المسحوقين والطبقة العاملة".
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