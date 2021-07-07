لبنان

قاض يرفض تجاوز طوابير السيارات

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
07-07-2021 | 01:45
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تعقيباً على قرار إدارة  احدى شركات النفط  الطلب من المحطات التابعة لها على الأراضي اللبنانية كافة تعبئة مادة البنزين للقضاة والأطباء عند وصولهم مباشرة الى المحطة، وبالتالي إعفاءهم من مشقة الإنتظار في طوابير السيارات الطويلة، علّق القاضي المتقاعد ورئيس رابطة "طرابلس  بالقلب" نبيل صاري بالقول:" فوجئت أنه في الوقت الذي تعدّ فيه السلطة الحاكمة، عبر مجلس النواب مشروع قانون يقضي نهائياً على إستقلالية القضاء،

وفي الوقت الذي يختنق فيه الشعب اللبناني أمام محطات الوقود، برشوة تمكنني بسيارتي التي تحمل إشارة القضاء من تجاوز الناس وتعبئتها بالبنزين بالواسطة.

لا ياسادة

أنا أرفض رشوتكم، وأؤكد أن وقوفي في الصف مع شعبي وثورتنا معاً هي الحل ".

المصدر: لبنان 24

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