لبنان

هل تتراجع القوات اللبنانية عن موقفها؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
07-07-2021 | 02:15
A-
A+
Doc-P-840398-637612463417387386.jpg
Doc-P-840398-637612463417387386.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اكدت مصادر مطلعة ان "القوات اللبنانية" تدرس بشكل جدي مرحلة ما بعد اعتذار الرئيس سعد الحريري وموقفها من تكليف رئيس حكومة جديد، خصوصا انها كانت ولا تزال تؤيد اعتذار الحريري.

واشارت المصادر الى "ان القوات اللبنانية  تدرس امكانية استمرارها بتأييد السفير نواف سلام وتسميته خلال اي استشارات نيابية ملزمة، او الذهاب الى مزيد من الليونة وتسمية شخصية سياسية تتمتع بنوع من التوافق الاقليمي والداخلي.

وقالت المصادر ان الموقف السعودي من اي رئيس حكومة جديد سيلعب دوراً اساسيا في تحديد الموقف القواتي نظرا للتنسيق والتحالف بين معراب والرياض.

لبنان

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:35 | 2021-07-07
05:15 | 2021-07-07
05:14 | 2021-07-07
05:12 | 2021-07-07
05:00 | 2021-07-07
04:51 | 2021-07-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website