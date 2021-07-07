هل تتراجع القوات اللبنانية عن موقفها؟

اكدت مصادر مطلعة ان "القوات اللبنانية" تدرس بشكل جدي مرحلة ما بعد اعتذار الرئيس سعد الحريري وموقفها من تكليف رئيس حكومة جديد، خصوصا انها كانت ولا تزال تؤيد اعتذار الحريري.واشارت المصادر الى "ان القوات اللبنانية تدرس امكانية استمرارها بتأييد السفير نواف سلام وتسميته خلال اي استشارات نيابية ملزمة، او الذهاب الى مزيد من الليونة وتسمية شخصية سياسية تتمتع بنوع من التوافق الاقليمي والداخلي.وقالت المصادر ان الموقف السعودي من اي رئيس حكومة جديد سيلعب دوراً اساسيا في تحديد الموقف القواتي نظرا للتنسيق والتحالف بين معراب والرياض.