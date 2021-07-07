"الكتائب" تسعى وحدها بهذا الاتجاه!

تقول مصادر متابعة لتحركات مجموعات الثورة او الحراك المدني، ان لا مسعى جديا من اي مجموعة او شخصية "من الثورة"، لعقد تفاهمات وتحالفات انتخابية شاملة.

وتضيف المصادر "ان حزب الكتائب، يقوم وحده بإتصالات جدية مع بعض الشخصيات والمجموعات المعارضة لتأسيس تكتلات سياسية تمهيدا للانتخابات النيابية المقبلة".