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لبنان
الإفراج عن رجل الأعمال فراس أبو حمدان بعد خطفه ليلاً
Lebanon 24
07-07-2021
|
02:44
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أُفرج فجر اليوم عن رجل الأعمال فراس أبو حمدان في بلدة الحمودية - بعلبك والذي كان خطف ليل أمس من أمام منزله في تعلبايا – زحلة.
وكانت "الوكالة الوطنية للاعلام" ذكرت ليلاً أنّ مجهولين يستقلون سيارة رباعية الدفع سوداء، خطفوا ابو حمدان من امام منزله في تعلبايا.
وترافقت عملية الخطف مع اطلاق نار كثيف.
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