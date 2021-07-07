الإفراج عن رجل الأعمال فراس أبو حمدان بعد خطفه ليلاً

أُفرج فجر اليوم عن رجل الأعمال فراس أبو حمدان في بلدة الحمودية - بعلبك والذي كان خطف ليل أمس من أمام منزله في تعلبايا – زحلة.





وترافقت عملية الخطف مع اطلاق نار كثيف. وكانت "الوكالة الوطنية للاعلام" ذكرت ليلاً أنّ مجهولين يستقلون سيارة رباعية الدفع سوداء، خطفوا ابو حمدان من امام منزله في تعلبايا.وترافقت عملية الخطف مع اطلاق نار كثيف.