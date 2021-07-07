هذا ما كشفته بترا خوري عن المتحور دلتا في لبنان

شددت مستشارة رئيس الحكومة للشؤون الصحية بترا خوري على أنّ اللقاح هو الطريقة الآمنة والوحيدة لوقف انتشار المتحوّر دلتا في لبنان، داعية كلّ من لم يتلق اللقاح الى الالتزام بالإجراءات الوقائية والتسجيل فورا عبر منصّة وزارة الصحة.

خوري وفي حديث لـ "صوت كل لبنان" أوضحت أن آخر الدراسات أثبتت أن جرعتين من أسترازينيكا وفايزر تحمي بنسبة تتجاوز الـ 90 في المئة من المتحوّر.

ودعت خوري من أعمارهم بين الثلاثين وأربعين عاما الى الاستفادة من خدمة ال WALK IN وتلقّي اللقاح، موضحة ان العمل جار لاستهداف الفئة العمرية بين ستة عشر عاما وثلاثين عبر الرسائل النصيّة.