لبنان

"تنقير" اعلامي بناء على استدعاءات البيطار

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
07-07-2021 | 10:15
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تواصل شخصية سياسية وامنية التصويب على احد "اشرس" خصومها، مستغلة طلب احدى الشخصيات الحالية للتحقيق في جريمة انفجار المرفأ.
وتعمد هذه الشخصية السياسية، عبر مقربين منها ينشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، الى تسعير حملة للمحقق العدلي في تفجير المرفأ القاضي البيطار بالرغم من الخلاف السياسي العام معه، والغمز بالاتهام نحو الشخصية الامنية البارزة.

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