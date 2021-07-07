غادر منزله ولم يعُد وهو يعاني من اضطرابات.. هل تعرفون عنه شيئاً؟! (صورة)

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود:



- طارق محمد الحمد (مواليد عام 1991، سوري).

الّذي غادر بتاريخ 4-7-2021، منزله الكائن في حيّ السّامرية – ضهر العين، في قضاء الكورة، إلى جهةٍ مجهولة، ولم يَعُد لغاية تاريخه. علماً أنّه يُعاني من اضطرابات نفسية وعقلية.وطلبت المديرية "من الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتصال بمخفر ضهر العين في وحدة الدرك الإقليمي، على الرقم: 415463-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات".