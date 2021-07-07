دياب وقّع القوانين التي أقرّها مجلس النواب في جلسته الأخيرة

- القانون الرامي إلى الموافقة على إبرام تعاون في مجال الدفاع بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية البرازيل الفدرالية.-القانون الرامي إلى الموافقة على إبرام إتفاقية بين لبنان والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في لبنان.- القانون الرامي إلى الموافقة على إبرام إتفاقية بين لبنان والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في لبنان.- القانون الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام إتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية لإقامة خدمات جوية بين إقليميهما وما وراءهما.-القانون الرامي إلى الموافقة على إبرام إتفاق التعاون بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية أرمينيا.-القانون الرامي إلى الموافقة للحكومة اللبنانية بالإنضمام إلى إتفاقية إنشاء البنك الآسيوي للإستثمار في البنى التحتية.-القانون الرامي إلى تعديل مواد من الفصل الأول من الباب الأول من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16-9-1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).- القانون الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام إتفاقية التعاون الإقتصادي والفني بين حكومة جمهورية الصين الشعبية وحكومة الجمهورية اللبنانية.- القانون الرامي إلى إنشاء نقابة للنفسانيين في لبنان.- القانون الرامي إلى إقرار البطاقة التمويلية الإلكترونية وفتح اعتماد إضافي إستثنائي لتمويلها.-القانون الرامي إلى تعديل المادتين 4 و5 من القانون بتاريخ 25-4-1999 والمعدل بالقانون رقم 112 تاريخ 26-5-2000 (تعديل بعض أحكام المرسوم الإشتراعي رقم 77\118 تاريخ 30- 6- 1977 – قانون البلديات).- القانون الرامي إلى تعديل قانون إنشاء الأطباء البيطريين في لبنان (القانون رقم 479 تاريخ 8-12-1995)- القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 28 تاريخ 10-2-2017 (قانون حق الوصول إلى المعلومات).- القانون الرامي إلى إعطاء معاشات تقاعد وتعويضات وتقديمات إلى عائلات العاملين في القطاعين الصحي والإستشفائي.- القانون الرامي إلى احتساب ساعات المتعاقدين في القطاع التربوي في ظل جائحة "كورونا" بحسب الساعات المنصوص عليها في العقود.- القانون الرامي إلى تعديل مادة من قانون حماية الأحداث المخالفين لقانون أو المعرضين للخطر.- القانون المتعلق بالشراء العام في لبنان.- القانون المتعلق بتعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية وتعليق أقساط الديون.- القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 478 (تحديد الحد الأدنى للتصنيف الوظيفي لشهادات التعليم المهني والتقني).- القانون الرامي إلى إلزام شركات الضمان العاملة في لبنان على تسديد جزء من الأموال الناتجة عن كافة عقود الضمان كأموال جديدة.- القانون الرامي إلى إضافة فقرة إلى المادة السادسة من القانون رقم 194 \ 2020 (حماية المناطق المتضررة بنتيجة الإنفجار في مرفأ بيروت ودعم إعمارها).- القانون الرامي إلى إخضاع كل المستفيدين من دعم الحكومة للدولار الأميركي أو ما يوازيه بالعملات الأجنبية للتدقيق الجنائي الخارجي.- القانون الرامي إلى إعفاء المركبات الآلية العمومية المخصصة للنقل الخارجي من الرسوم الميكانيكية لمدة سنة واحدة.- القانون الرامي إلى تأخير تسريح العقداء في الجيش وفي القوى الأمنية كافة، الذين صدرت مراسيم بوضعهم على جدول الترقية اعتباراً من تاريخ 1-1- 2020 أو الذين قيدت أسماؤهم لدى قيادة الجيش اللبناني في نفس الفترة وذلك لحين بلوغهم سن الثامنة والخمسين.- القانون الرامي إلى تمديد عقود إيجار الأماكن المبنية غير السكنية المعقودة قبل 23-7-1992.