لبنان

المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تتقدم بشكوى بحق مجهولين لسرقة محتويات محطة القرعون رقم 2 في بعلول

Lebanon 24
07-07-2021 | 03:57
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تقدمت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بشكوى امام النيابة العامة التمييزية بحق مجهولين بسبب قيامهم بالخلع والكسر وسرقة محتويات محطة القرعون رقم 2 في بعلول التابعة لمشروع ري البقاع الجنوبي.
 
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المصلحة الوطنية لنهر الليطاني

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