لبنان

إقفال ملحمة في الدوير لعدم استيفائها الشروط الصحية

Lebanon 24
07-07-2021 | 11:02
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أقفلت طبابة قضاء النبطية بالتعاون مع بلدية الدوير، ملحمة يديرها "ص.ح" (سوري الجنسية) في البلدة، لعدم استيفائها الشروط الصحية وسلامة الغذاء واعتمادها كمسلخ صغير.

أشرف على إقفال الملحمة رئيس بلدية الدوير المحامي محمد قانصو والمراقب الصحي في النبطية سامر قاسم الذي سطر محضر الاقفال، وتعهد صاحب الملحمة باستيفاء كل الشروط الصحية باشراف بلدية الدوير، في حال اعادة فتحها.
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