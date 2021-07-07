بعد فقدانه.. انتشال جثة ابن الـ25 عاماً من البحر في الغازية (صورة)

انتشل عناصر من وحدة الانقاذ البحري في الدفاع المدني صباح اليوم الأربعاء جثة مواطن، في الـ25 من العمر، من البحر في الغازية، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وكان العناصر قد باشروا البحث عن الشاب منذ يوم أمس اثر ورورد بلاغ الى غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني أفاد عن فقدانه، وقد تم العثور عليه بعد مسح بحري شامل على سطح المياه وفي عمق البحر فوجد جثة هامدة.