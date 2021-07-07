لبنان

نقابة الممرضين تمنت على المحطات تسهيل تزويد سيارات عناصرها بالوقود

Lebanon 24
07-07-2021 | 04:28
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أكّدت نقابة الممرضات والممرضين، في بيان، أنّ "أزمة المحروقات التي يعاني منها لبنان سلبا انعكست على عمل الممرضات والممرضين الذين لا يستطيعون تأمين تنقلاتهم الى المؤسسات الإستشفائية للقيام بواجبهم المهني في ظل الظروف الصحية التي تتجه نحو الأسوأ فيما لو استمر الوضع على ما هو عليه من ناحية نقص العدد في المستشفيات وازدياد مقلق في عدد الإصابات بكورونا".

وأمام هذا الواقع، ناشدت النقابة "جميع المعنيين ولا سيما المحطات والشركات المستوردة اتخاذ الإجراءات لتسهيل تزويد سيارات الممرضات والممرضين بالوقود بدون الإنتظار بعد إبرازهم بطاقتهم النقابية من أجل دعم استمرارهم في خدمة المرضى والمصابين كأولوية في هذه المرحلة الصحية الدقيقة".
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