بور الاحدب.. اخماد حريق أعشاب يابسة (صور)

يعمل فوج اطفاء طرابلس على اخماد حريق أعشاب يابسة داخل بور الاحدب بمحاذاة طريق القلمون بالقرب من منتجع ميرامار، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24" في الشمال. وفي ما يلي صورتان لعملية إخماد الحريق.