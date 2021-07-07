لبنان

مؤسسة العلامة فضل الله: عيد الأضحى في 20 تمّوز

Lebanon 24
07-07-2021 | 08:51
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أعلن المكتب الشرعي في مؤسسة "العلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله" في بيان، أنّ "بداية شهر ذي الحجة تكون يوم الأحد الواقع في 11/07/2021، وبالتالي يكون عيد الأضحى المبارك يوم الثلثاء الواقع في 20 من هذا الشهر، وذلك طبقا للمبنى الفقهي لسماحة المرجع فضل الله بالاعتماد على الحسابات الفلكية الدقيقة مع إمكانية الرؤية. نسأل الله تعالى أن يبارك للحجاج والمعتمرين ويتقبل أعمالنا ويفرج عن أمتنا إنه سميع مجيب".
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