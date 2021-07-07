لبنان

صورة موجعة تفطر القلوب.. لجأ إلى المسجد فجراً لتشغيل آلة الاوكسجين وهذه قصته

Lebanon 24
07-07-2021 | 05:12
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نشر إمام وخطيب جامع الامام علي بن أبي طالب في بيروت، حسن مرعب صورة لاحد الاشخاص وهو يصلي من داخل المسجد وآلة الاوكسجين بجانبه. وروى مرعب أن الشخص لا كهرباء لديه في المنزل، فلجأ إلى المسجد لتشغيل آلة الاوكسجين.
 
وعلّق مرعب على الصورة: "أحد المصلين مصاب بمرض الربو ( عافانا الله وإياكم وشفاه )لجأ الى المسجد فجراً لتشغيل آلة الأوكسجين ليستفيد من فترة تشغيل مولد المسجد ( مما اضطرنا لعدم إطفائه بعد انتهاء الصلاة من أجله ) وذلك لعدم توفر الكهرباء ولا اشتراك المولدات في منزله ألا لعنة الله على من أوصلنا الى هذا الحال".
 
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