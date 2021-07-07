لبنان

ارتفاع في درجات الحرارة

Lebanon 24
07-07-2021 | 05:35
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديريةالعامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي وبسيط بدرجات الحرارة في الداخل وفوق الجبال دون تعديل يذكر على الساحل، مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة مما يزيد الشعور في الحر، مع ضباب على المرتفعات المتوسطة مساء و صباحا.
وجاء في النشرة الاتي:


- الحال العامة: طقس صيفي رطب على الساحل وحار نسبيا في المناطق الجبلية والداخلية اللبنانية خلال الأيام المقبلة.
ملاحظة : (معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر تموز هو ما بين 24 و 32 درجة)


الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء: قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية وتبقى دون تعديل على الساحل، مع نسبة رطوبة مرتفعة مما يزيد نسبة الشعور في الحر مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات المتوسطة مساء.


الخميس: قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي وبسيط بدرجات الحرارة في الداخل وفوق الجبال دون تعديل يذكر على الساحل مع بقاء نسبة الرطوبة، مما يزيد الشعور في الحر،مع ضباب على المرتفعات المتوسطة مساء و صباحا.


الجمعة: قليل الغيوم من دون تعديل في درجات الحرارة على الساحل، مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة ويتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة مساء.


السبت: غائم جزئيا مع درجات حرارة مرتفعة في المناطق الجبلية و الداخلية، وتنشط الرياح احيانا.


- الحرارة على الساحل من 23 الى 33 درجة، فوق الجبال من 16 الى 28 درجة، في الداخل من 16 الى 38 درجة.
- الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و 30كلم/س.
- الانقشاع: متوسط على الساحل يسوء محلي على المرتفعات بسبب الضباب.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و 85%
- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 27 درجة.
- الضغط الجوي: 757 ملم زئبق
- ساعة شروق الشمس: 5,33
- ساعة غروب الشمس: 19,53
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