الراعي من بعبدا: لا أحد معني بلبنان بقدر رئيس الجمهورية وعلى الحريري الإسراع بتشكيل الحكومة

أكد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في بعبدا، ان خطاب قداسة البابا خريطة طريق لنا كرؤساء كنائس وسنباشر عملنا ضمن اطارنا الكنسي لننفذ هذه الخريطة التي تفضل بها في خطابه".وقال: "نوجه نداءنا للمعنيين وسنباشر اتصالاتنا وعملنا معهم، الوقت ليس للتسلية وقداسة البابا يحمل القضية اللبنانية بعمق أعماق قلبه ويحملها الى المجتمع الدولي"، مشددا على ان "علينا ترتيب البيت الداخلي إذ لا يجوز ان يحمل البابا قضيتنا الى العالم ولا نفكر بها نحن".واعلن الراعي "ان الكل يخالف الدستور ولا أحد معني بلبنان بقدر رئيس الجمهورية"، ، داعيا الرئيس المكلف سعد الحريري الى "الإسراع بتشكيل الحكومة مع الرئيس عون وفقا للدستور لان لبنان يقع ضحية هذا التأخير". وقال: "لا أتعجب أن يكون هناك مخطط يستهدف لبنان، فهل يجب ان نفتح الباب او النافذة للسارق أم يجب ان نتحصن؟".