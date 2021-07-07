بيان للجيش عن تحرير مخطوف في حورتعلا.. إليكم تفاصيل

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:بتاريخ 7 / 7 / 2021، تمكنت مديرية المخابرات من تحرير المواطن (ف.أ.ح) الذي اختطف أمس على يد المواطن (ح.ش) في بلدة تعلبايا. وقد دهمت دورية من المديرية المذكورة منزل (م.م) في بلدة حورتعلا، حيث عثرت على المخطوف وحررته.بوشرت التحقيقات وتتم المتابعة لتبيان هوية المتورطين لتوقيفهم وإحالتهم على القضاء المختص.