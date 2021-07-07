لبنان

نقص لقاحات الأطفال وأبو شرف يحذّر: فُقدت بشكل تام في الصيدليات

Lebanon 24
07-07-2021 | 06:11
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استنكر نقيب أطباء لبنان في بيروت البروفسور شرف أبو شرف، في بيان، "ما يشكو منه أطباء الأطفال في لبنان من عدم توافر اللقاحات الضرورية للأطفال في سنواتهم الأولى، بعد فقدانها بشكل تام في الصيدليات". 

وأوضح أبو شرف "أن فقدان هذه اللقاحات يشكل خطرا داهما على جميع الأجيال الناشئة"، مشيرا إلى أنه اتصل بمنظمة الصحة العالمية "للبحث في إمكان تأمين هذه اللقاحات التي باتت مفقودة في السوق اللبنانية، على أمل إيجاد الحل السريع لهذه المشكلة، وسيعقد اجتماع في وزارة الصحة يوم الخميس المقبل لهذه الغاية".

وفي إطار آخر، توجه أبو شرف بالشكر إلى محطات كورال "التي تجاوبت مع نداءاتنا المتكررة مع ممثل موزعي المحروقات السيد فادي ابو شقرا لفتح خط خاص لتعبئة المحروقات للأطباء الذين يبرزون بطاقتهم الطبية"، آملا "أن تحذو المحطات الأخرى حذوها، علما أننا قد تواصلنا مع وزارة الطاقة لتعميم هذا الطلب، ولكن على ما يبدو كانت هناك أسباب أمنية حالت دون ذلك، فتواصلنا بعدها مع وزيرة الدفاع التي وعدت بالبحث في هذا الأمر".

وتمنى أبو شوف على الإعلاميين "عدم استضافة أي من الأطباء للإدلاء بمعلومات علمية طبية من دون العودة إلى نقابة الأطباء". 

وفي الختام جدد أبو شرف تشديده على "ضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية، خصوصا عندما يداهمنا خطر جديد مثل متحور دلتا، كي لا نلجأ مجددا إلى الإقفال التام ولئلا نتعرض إلى المشاكل التي كنا نعاني منها سابقا في القطاع الصحي، علما أن وضعنا حاليا أسوأ بكثير مما كنا عليه، لا سيما بعد هجرة كثير من الأطباء والممرضات، فضلا عن النقص الحاد في المستلزمات والأدوات الطبية".
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