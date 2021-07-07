لص متنكر بزيّ نسائي... اليكم التفاصيل (صور)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تمكن عدد من الشبان من بلدة "حي حمدون" في المنية من القاء القبض هلى احد اللصوص متنكرا بلباس نسائي، بعد سرقته لعدد من المنازل والمحلات التجارية. وتم تسليم اللص الى القوى الامنية.





