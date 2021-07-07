لبنان

لص متنكر بزيّ نسائي... اليكم التفاصيل (صور)

Lebanon 24
07-07-2021 | 05:13
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تمكن عدد من الشبان من بلدة "حي حمدون" في المنية من القاء القبض هلى احد اللصوص متنكرا بلباس نسائي، بعد سرقته لعدد من المنازل والمحلات التجارية. وتم تسليم اللص الى القوى الامنية.
 
 



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لص

المنية

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