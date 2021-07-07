"متحور دلتا" أخطر مما نتوقع... ولكن

يعيش المواطن اللبناني هما جديدا يتمثل في قدرته على مواجه "دلتا المتحور" الذي ،على ما يبدو ،سيضيف أزمة على الواقع اللبناني المتردي.في هذا الاطار يوضح رئيس اللجنة التقنية للكورونا في وزارة الصحة الدكتور فيصل القاق لـ "لبنان 24" ان " المعلومات حول "متحور دلتا" ما زالت ضئيلة جدا، لذلك لا يمكن الجزم باي موضوع يتعلق به، فنسبة الحماية منه بفعل اللقاحات لم تحسم حتى الساعة، لكن، وحسب ما توفر من معطيات، يمكن القول ان لقاح "فايزر" و "مودرنا" ستنخفض درجة الحماية التي يقدمانها بنسبة 30%، فيما لم تحسم نسبة اللقاحات الأخرى، وهذا لا ينفي أهمية وضرورة تلقي اللقاحات التي تبقى السلاح الوحيد بوجه كورونا في مختلف انواعه واشكاله".أما في ما يخص العوارض ودرجة الاصابة يقول القاق "حتى اللحظة لا يمكن الحديث عن عوارض اضافية او عن عوارض أكثر فتكا، لكن من المؤكد ان نسبة الانتشار هي مرتفعة جدا، فمع كورونا التقليدي كان من المحتمل ان ينقل المصاب العدوى الى 4 او 5 اشخاص اما مع "متحور دلتا" فالعدد يرتفع الى 16 أقله، كما انه من المتوقع ان تصيب عدوى "دلتا المتحور" الاطفال ولكن بنسبة قليلة، اذ لا يمكن اعتبارهم الحلقة الأضعف في هذا المجال.وفي ما يخص النساء الحوامل فيؤكد القاق انه "من الضروري ان يخضعن للقاح في اي وقت من حملهن او في أي وقت بعد ولادتهن، فلا شيء يمنع تلقيهن اللقاح خلال مختلف مراحل الحمل".ويختم القاق داعيا الجميع " الى العودة للالتزام باجراءات الوقاية المتعارف عليها والتي تبقى الأهم في هذه المرحلة، لاسيما اننا قد نشهد موجة عنيفة مع بداية شهر أيلول المقبل".