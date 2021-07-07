لبنان

عكر تلقت إتصالا من ألأمين العام للأمم المتحدة

Lebanon 24
07-07-2021 | 06:24
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تلقت نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر إتصالا من الامين العام للأمم المتحدة أنطونيوغوتيريش جرى خلاله البحث في الأوضاع في لبنان. وتطرق الإتصال الى موضوع تشكيل الحكومة والأزمة الإقتصادية والمعيشية التي يمر بها لبنان إضافة الى موضوع التجديد لقوات اليونيفيل.
الوزيرة عكر شرحت للأمين العام الوضع اللبناني والتحديات التي يواجهها لبنان وشعبه في ظل الأزمة السياسية والإقتصادية والمعيشية الحادة، متمنية دعم الأمم المتحدة للبنان للخروج من هذه الأوضاع الصعبة. وهنأت الوزيرة عكر غوتيريش على إعادة إنتخابه لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة لولاية ثانية معربةً عن ثقتها في أنه سيواصل تفعيل آليات العمل في الأمم المتحدة.
غوتيريش أعرب بدوره عن إهتمامه وقلقه من الوضع في لبنان، مشدداً على ضرورة تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن للحفاظ على إستقرار وأمن لبنان. 
الوزيرة عكر قامت أيضاً بوداع وزير الخارجية ووزير الدفاع الإيرلندي سيمون كوفني والوفد المرافق بعد زيارة الى لبنان إستمرت ليومين.
وعلى أرض المطار أقيمت للوزير الضيف تشريفات ووداع رسمي عزفت خلالهما موسيقى الجيش النشيد الوطني للبلدين، وذلك بحضورالسفيرالإيرلندي في لبنان شون أوريغان والقنصل الفخري لإيرلندا في لبنان جورج سيام.
ونوهت الوزيرة عكر بالعلاقات والتعاون المشترك بين البلدين، متمنية دوام الإزدهار والإستقرار لإيرلندا حكومةً وشعباً.
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