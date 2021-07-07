توقيف 13 شخصا.. وضبط محروقات معدّة للتهريب إلى سوريا

أوقفت وحدات الجيش المنتشرة في البقاع والشمال 7 مواطنين و4 سوريين وفلسطينيَين، وضبطت 3700 ليتر من المازوت و3300 ليتر من البنزين، بالإضافة إلى 950 كلغ من الغاز وكمية من التبغ والتنباك المعسل، المعدة للتهريب إلى الأراضي السورية.



