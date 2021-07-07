القصيفي: على الدولة استرداد قطاع النفط والحد من الاحتكار والتهريب

قال نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي في تصريح" "نشاهد بألم معاناة الناس التي تقف في طوابير الذل أمام محطات المحروقات، وهي تحصل على الفتات من هذه المادة نتيجة تمادي الشركات المستوردة للنفط في احتكارها، وتوزيع البنزين والمازوت بشح طمعا في التخزين غير القانوني وغير المبرر انسانيا، لزيادة أرباحها على حساب كرامة المواطنين وحقهم في الحصول على هذه المادة الاستراتيجية من دون عناء".وختم: "أرفع الصوت مطالبا الدولة باسترداد قطاع النفط والمحروقات كاملا، بما يضع حدا لعمليات الاحتكار والتهريب والجشع التي تمارسها شركات المحروقات. واطالب باتخاذ الاجراءات الفورية بمصادرة الكميات المخزنة لدى هذه الشركات وتوزيعها على المحطات في كل المناطق اللبنانية".