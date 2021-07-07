الرئيس عون تابع مع الرئيس دياب تنفيذ الإجراءات في شأن المحروقات والدواء



عقد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في التاسعة قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، خصص لمتابعة تنفيذ الإجراءات والتدابير التي اتخذت في الاجتماعات السابقة في شأن مسألتي المحروقات والدواء، إضافة الى مواضيع معيشية أخرى.

وتقرر عقد اجتماعات لاحقة خلال الأيام القليلة المقبلة لاستكمال تنفيذ التدابير المقررة وإزالة العقبات التي برزت خلال عملية التنفيذ.