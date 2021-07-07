تأمين المازوت الى افران صور بعد التواصل مع مدير منشآت النفط في الزهراني

أعلن نائب رئيس اتحاد نقابات المخابز والافران في لبنان علي ابراهيم في بيان، انه "على اثر صدور بيان ان الافران في صور ستتوقف عن العمل بسبب عدم توافر مادة المازوت، تم التواصل مع مدير منشآت النفط في الزهراني زياد الزين، الذي اكد مشكورا تأمين المازوت الى افران منطقة صور اليوم بمؤازرة القوى الامنية المعنية التي ستشرف على تسليم هذه المادة فقط الى افران المنطقة ".