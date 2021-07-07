لبنان

دريان عرض مع لويس لحود اوضاع القطاع الزراعي واطلع على نشاطات مجمع النور التربوي في طرابلس

Lebanon 24
07-07-2021 | 07:35
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 استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، في دار الفتوى، وفدا موسعا من "مجمع النور التربوي" في طرابلس برئاسة المدير العام للمجمع الدكتور محمد رامز الحموي، في حضور عضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ فايز سيف.

وقد أطلع الوفد المفتي دريان على نشاطات المجمع في شتى المجالات التربوية والدعوية والخيرية، مؤكدا "الالتزام بمرجعية دار الفتوى والقرارات التي تصدر عنها"، واضعا إمكاناته في تصرف دار الفتوى "التي تمثل جميع اللبنانيين".

وأكد دريان للوفد "أهمية التعاون والتضامن بين المؤسسات كافة لما فيه خير الوطن والمواطن، وضرورة تضافر الجهود خصوصا في هذه الظروف التي يمر بها الوطن من أزمات معيشية وخصوصا في طرابلس مدينة العيش المشترك.

كما استقبل المفتي دريان المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود، الذي قال بعد اللقاء: "تم البحث مع سماحته في أوضاع القطاع الزراعي وكيفية تعزيز الأمن الغذائي لتأمين الحاجات الغذائية للمواطنين، وكيفية استثمار الأراضي الزراعية التابعة للأوقاف الإسلامية في كل المناطق اللبنانية وتأمين تسويق المنتجات الزراعية اللبنانية في الأسواق المحلية والخارجية".
المصدر: الوكالة الوطنية
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