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لبنان
هل يُصبح تسعير المواد الغذائية بالدولار؟
Lebanon 24
07-07-2021
|
07:33
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تمنى
نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي أن "يتم تثبيت سعر الصرف، وألا نصل إلى التسعير بالدولار للمواد الغذائية".
وأشار
بحصلي للـ"ام تي في" إلى أن "الأسعار سترتفع في حال التسعير بالدولار، ويجب ألا يحصل إرتفاع أكثر من الموجود أو بنسب قليلة فقط".
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