لبنان

غابت الكهرباء فحضرت الأرجوحة

Lebanon 24
07-07-2021 | 14:48
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في ظل غياب الكهرباء والاشتراك وبسبب الحر الشديد ولعدم توافر المراوح او التكييف، نصب المواطن "ف.ع" ارجوحة أمام محله على طريق عام اوتستراد المنار في ابي سمراء - طرابلس لعله يخفف عن نفسه من الحر الشديد ومن تردي الاوضاع المعيشية بأخذ قيلوله صغيرة.
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