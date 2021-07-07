غابت الكهرباء فحضرت الأرجوحة

في ظل غياب الكهرباء والاشتراك وبسبب الحر الشديد ولعدم توافر المراوح او التكييف، نصب المواطن "ف.ع" ارجوحة أمام محله على طريق عام اوتستراد المنار في ابي سمراء - طرابلس لعله يخفف عن نفسه من الحر الشديد ومن تردي الاوضاع المعيشية بأخذ قيلوله صغيرة.