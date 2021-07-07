لبنان

اطلاق مشروع انماء ريف قضاء جبيل الجنوبي.. الحواط :لتبقى قرانا محطة اساسية في السياحة

Lebanon 24
07-07-2021 | 08:25
A-
A+
Doc-P-840507-637612684357907285.jpg
Doc-P-840507-637612684357907285.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عقد في قاعة المحاضرات في مبنى اتحاد بلديات قضاء جبيل لقاء اعلن خلاله عن بدء العمل بتأهيل طرق قرى وبلدات قرطبا، المغيري، يانوح، المجدل، العاقورة مزرعة السياد، الشربينة واللقلوق في الجرد الجنوبي من القضاء الممول من منظمة العمل الدولية، بمسعى من عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب زياد الحواط.

وشكر الحواط كل من منظمة العمل الدولية المبادرة الاولى والمشجعة للمشاريع الانمائية في مختلف المناطق اللبنانية، ووزارة الاشغال العامة على حضورها الدائم بالرغم من الامكانات المتواضعة في ظل الوضع المعدم جدا في لبنان" .

واكد ان "همنا مشترك مع رؤساء بلديات قضاء جبيل من اجل تطوير وانماء هذا القضاء في ظل الوضع الاقتصادي السيىء، وما تعانيه البلديات في هذه الايام نتيجة انعدام المداخيل وان وجدت فهي على سعر الصرف القديم لم تعد توازي اي شيء مما يعطل دورها في القيام بالمشاريع الانمائية" .

وقال : "من هنا كانت الانطلاقة مع وزارة الاشغال ومنظمة العمل الدولية لاطلاق مشروع انماء ريف قضاء جبيل الجنوبي الجميل والذي يجب ان يكون محطة سياحية اساسية في قضاء جبيل في ظل اهمية السياحة الداخلية ، لذا علينا وضع بنى تحتية سليمة من اجل انماء وتطوير هذه السياحة لاستقبال السواح" .

وامل ان "يبدأ العمل بهذا المشروع في اسرع وقت"، مؤكدا "اهميته اضافة الى مشاريع اخرى يمكن القيام بها في مناطق لبنانية وجبيليةاخرى بدعم من المنظمات الدولية في ظل الوضع المالي السيء في وزارات الدولة".


وختم : "الازمة اكبر منا جميعا ولكننا سنبقى صامدين وحاضرين وسنواجه الصعاب ، فهذه هي المقاومة الحقيقية للظروف الصعبة والسوداء التي تمر على وطننا، لتبقى قرانا محطة اساسية في السياحة الجبيلية واللبنانية".

 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:03 | 2021-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:17 | 2021-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:24 | 2021-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:30 | 2021-07-07
11:05 | 2021-07-07
10:58 | 2021-07-07
10:53 | 2021-07-07
10:48 | 2021-07-07
10:45 | 2021-07-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website