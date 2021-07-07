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لبنان
اطلاق مشروع انماء ريف قضاء جبيل الجنوبي.. الحواط :لتبقى قرانا محطة اساسية في السياحة
Lebanon 24
07-07-2021
|
08:25
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عقد في قاعة المحاضرات في مبنى اتحاد بلديات قضاء جبيل لقاء اعلن خلاله عن بدء العمل بتأهيل طرق قرى وبلدات قرطبا، المغيري، يانوح، المجدل، العاقورة مزرعة السياد، الشربينة واللقلوق في الجرد الجنوبي من القضاء الممول من منظمة العمل الدولية، بمسعى من عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب زياد الحواط.
وشكر الحواط كل من منظمة العمل الدولية المبادرة الاولى والمشجعة للمشاريع الانمائية في مختلف المناطق اللبنانية، ووزارة الاشغال العامة على حضورها الدائم بالرغم من الامكانات المتواضعة في ظل الوضع المعدم جدا في لبنان" .
واكد ان "همنا مشترك مع رؤساء بلديات قضاء جبيل من اجل تطوير وانماء هذا القضاء في ظل الوضع الاقتصادي السيىء، وما تعانيه البلديات في هذه الايام نتيجة انعدام المداخيل وان وجدت فهي على سعر الصرف القديم لم تعد توازي اي شيء مما يعطل دورها في القيام بالمشاريع الانمائية" .
وقال : "من هنا كانت الانطلاقة مع وزارة الاشغال ومنظمة العمل الدولية لاطلاق مشروع انماء ريف قضاء جبيل الجنوبي الجميل والذي يجب ان يكون محطة سياحية اساسية في قضاء جبيل في ظل اهمية السياحة الداخلية ، لذا علينا وضع بنى تحتية سليمة من اجل انماء وتطوير هذه السياحة لاستقبال السواح" .
وامل ان "يبدأ العمل بهذا المشروع في اسرع وقت"، مؤكدا "اهميته اضافة الى مشاريع اخرى يمكن القيام بها في مناطق لبنانية وجبيليةاخرى بدعم من المنظمات الدولية في ظل الوضع المالي السيء في وزارات الدولة".
وختم : "الازمة اكبر منا جميعا ولكننا سنبقى صامدين وحاضرين وسنواجه الصعاب ، فهذه هي المقاومة الحقيقية للظروف الصعبة والسوداء التي تمر على وطننا، لتبقى قرانا محطة اساسية في السياحة الجبيلية واللبنانية".
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