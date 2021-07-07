إصابات متحوّر "دلتا" تخطت هذا الرقم في لبنان.. وكلها وافدة من الخارج

أشار مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي إلى أن "المشكلة في متحور "دلتا" انه سريع الإنتشار، ويتفوق على المتحورات الأخرى، وكشف أن "حالات الإصابة بمتحور "دلتا" تخطت الـ60 وكلها وافدة من الخارج". وأوضح أن "الإصابات بالمتحور الجديد تأتي من بلدان محددة ويمكن ضبط حركة الملاحة مع هذه البلدان".

ولفت أبيض في حديثٍ لـ"الجديد" إلى أن "هناك حلولا للتعامل مع المتحور الجديد، ويمكن ادخال البلديات في عملية الوقاية منه"، وقال إن "الإجراءات التي تم الإتفاق عليها لمواجهة كورونا لا تتطبق في العديد من الأماكن كالمطاعم والنوادي".